Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan 65 yaşındaki M.S.Y. akıma kapıldı.

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