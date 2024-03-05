Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

        Arıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan 65 yaşındaki M.S.Y. akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla direkten indirilen M.S.Y. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, pazarda esnafı ziyaret etti
        Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, pazarda esnafı ziyaret etti
        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
        Mardin'de hastane inşaat bölgesinde istinat duvarı çöktü: 2 yaralı
        Mardin'de hastane inşaat bölgesinde istinat duvarı çöktü: 2 yaralı
        Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Mardin'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı