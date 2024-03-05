Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Arıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıkan 65 yaşındaki M.S.Y. akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla direkten indirilen M.S.Y. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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