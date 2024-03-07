Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah, çalışan hükümlülere eşlik etti

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, temizlik yapan hükümlülere eşlik etti.

Denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırılması Yükümlülüğü" hakkında Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde, inşası tamamlanan polisevinin temizliği 7 hükümlü tarafından yapıldı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Midyat Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Meral ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, çalışmaları yerinde görmek, yetkililerden bilgi almak ve hükümlülere teşekkür etmek için polisevini ziyaret etti.

Gürgah, Meral ve Koç, bir süre sohbet ettikleri hükümlülere temizlik çalışmasında da eşlik etti.

Denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılması konusunda imzalanan protokol doğrultusunda bu yaz hizmete girmesi planlanan polisevinde 7 hükümlünün çalışma yaptığını ifade eden Gürgah, şöyle konuştu:

"Hükümlülerimiz polisevimizin genel temizlik ve bakım işlerini yapmaktadır. Bu vesile ile hükümlülerin topluma daha rahat şekilde kazandırmak, onların adaptasyonlarını sağlamak üzere çalışmalarımız devam edecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Ellerine sağlık. Yaptıkları çok önemli bir iş. Bu tür hizmetlerimiz yine aynı şekilde devam edecektir. Biz de çalışmalarına eşlik ettik. Amacımız, hükümlülerimizi topluma yeniden kazandırmak."