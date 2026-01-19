Habertürk
        Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 19.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:31
        Mardin'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, belediye ve karayolları ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla koordinasyon içerisinde sahada görev yapıyor.

        İl genelinde 62 araç ve 168 personel ile çalışmalar yürütülürken, yollarda, tuzlama ve kar temizleme faaliyetlerine devam ediliyor.

        Sürücüler, kış lastiği kullanmaları ya da araçlarında zincir bulundurmaları ile trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

