Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırsal Şenyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev hasar gördü.

