Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 12-18 Ocak'ta, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

