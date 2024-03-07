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        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:24
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        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 37 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

        İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Açıkyol Mahallesi'ndeki şehit mezarlığında, teröristlerin 37 yıl önce katlettiği 8 kişiyi anmak için düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, törenin ardından yaptığı açıklamada, 1987 yılında hain terör örgütü tarafından şehit edilen vatan evlatlarını rahmetle andıklarını söyledi.

        Hiçbir ayrım gözetmeden kadın ve çocukların bile katledildiğini kaydeden Kayabaşı, şöyle konuştu:

        "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatıyoruz. Şehit ailelerimiz müsterih olsun. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle kalmayacak. Devlet olarak son terörist etkisiz hale getirilene kadar yurt içi ve sınır ötesinde ülkemizi, mukaddes değerlerimizi tehdit edenlerle o tehdit nereden gelirse gelsin büyük bir kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Nusaybin'imiz geleceğe emin adımlarla koşuyor. Her gün güzellikleri, huzuru, barışı konuşuyoruz. Nusaybin'de huzurun, barışın, kardeşliğin karşısında kim varsa devlet doğrudan doğruya o odakların daima karşısındadır. Hiçbir odağın, ilçenin huzurunu, kardeşliğini, birlik ve beraberliğini bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Devlet, millet kaynaşmasıyla vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde sadece PKK değil, bütün terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ederek vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını tesis edeceğiz."

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da terör örgütünün 8 kişiyi vahşice katlettiğini aktararak, bu coğrafyada birliğin ve beraberliğin bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, AK Parti İlçe Başkanı Latif Özel ve şehit aileleri katıldı.

        PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık'ı (10) hayatını kaybetmişti.

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