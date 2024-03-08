Midyat Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahin, yeni dönem meclis üyesi adaylarına da başarılarak dileyerek, meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Belediye meclis üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

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