Midyat Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Şahin, mevcut dönemin son meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.
Belediye meclis üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Şahin, yeni dönem meclis üyesi adaylarına da başarılarak dileyerek, meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
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