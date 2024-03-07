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        Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile anlaşmaya vardı

        Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:50
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        Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile anlaşmaya vardı
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        Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Ender Alkan'dan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Mardin 1969 Spor, Ulaş Ulusan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Teknik direktör Ulaş Ulusan ile ilgili açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, başarının gelmesi için şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğini belirterek, “Değerli taraftarlarımız öncelikle herkese ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladık. Bu sezona da büyük bir hevesle ve coşkuyla, zor şartlar altında memleketimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuç itibariyle puan sıralaması olarak istemediğimiz bir konumda olsak da hedeflerimiz ve umutlarımız devam etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda bu sezon play off’a kalmak için ve önümüzdeki sezonun planlaması adına bugün itibariyle teknik direktör sevgili Ulaş Ulusan ve ekibiyle anlaşmış bulunmaktayız. Hedeflediğimiz sportif başarıları yakalamak adına şehir olarak kenetlenerek Ulaş Ulusan ile teknik ekibine ve futbolcularımıza en uygun ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. Hocamız ve ekibine sabır göstererek 2024-2025 sezonu için direk şampiyonluk parolasıyla yönetim kurulumuzca layık gördük. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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