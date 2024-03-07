Mardin'de şarampole devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sultanköy mevkisinde M.S.Ç. (52) idaresindeki 47 AF 742 plakalı pikap, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile S.Ç. (10), H.Y.Ç. (12) ve L.Ç. (45) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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