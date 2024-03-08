Mardin'de adliye binası önünde çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı

Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin Adliyesinde görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.