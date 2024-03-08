Mardin'de adliye binası önünde çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı
Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Mardin Adliyesinde görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, ilk bilgilere göre, 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.
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