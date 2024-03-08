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        Mardin'de adliye binası önünde çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı

        Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:58
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        Mardin'de adliye binası önünde çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı
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        Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Mardin Adliyesinde görülen bir duruşmadan çıkan taraflar arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, ilk bilgilere göre, 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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