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        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 24'üncü haftasında konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Ulaş Ulusan yönetiminde sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:10
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        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 24’üncü haftasında konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Ulaş Ulusan yönetiminde sürdürüyor.

        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Ender Alkan yönetiminde istediği çıkışı sürdüremeyince teknik direktör değişikliği yaparak, geçtiğimiz gün Ulaş Ulusan ile anlaştığını duyurmuştu. Ulaş Ulusan, takımın başında ilk idmanına dün çıktı. 17 Mart Pazar günü konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün çift antrenmanla sürdüren takım, güne koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam edecek.

        ‘PLAY OFF’A ÇIKMAK İÇİN GALİP AYRILMAMIZ GEREK’

        Yeni Teknik Direktör Ulusan, Mardin 1969 Spor'un yerinin alt sıralar olmaması gerektiğini belirterek, “Play Off’a çıkmak için 17 Mart Pazar günü kendi evimizde Ayvalıkgücü Belediye Spor’u mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu da bizim elimizde. Bir haftadan daha uzun bir süre var. İyice çalışıp, saha avantajımızı da kullanarak ama ilk önce istekli ve arzulu bir oyunla bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Yukarıları hedefliyor ve istiyorsak bu maçta bunu herkese göstermemiz gerekiyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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