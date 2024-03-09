Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 24’üncü haftasında konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Ulaş Ulusan yönetiminde sürdürüyor.

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Ender Alkan yönetiminde istediği çıkışı sürdüremeyince teknik direktör değişikliği yaparak, geçtiğimiz gün Ulaş Ulusan ile anlaştığını duyurmuştu. Ulaş Ulusan, takımın başında ilk idmanına dün çıktı. 17 Mart Pazar günü konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün çift antrenmanla sürdüren takım, güne koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam edecek.

‘PLAY OFF’A ÇIKMAK İÇİN GALİP AYRILMAMIZ GEREK’

Yeni Teknik Direktör Ulusan, Mardin 1969 Spor'un yerinin alt sıralar olmaması gerektiğini belirterek, “Play Off’a çıkmak için 17 Mart Pazar günü kendi evimizde Ayvalıkgücü Belediye Spor’u mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu da bizim elimizde. Bir haftadan daha uzun bir süre var. İyice çalışıp, saha avantajımızı da kullanarak ama ilk önce istekli ve arzulu bir oyunla bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Yukarıları hedefliyor ve istiyorsak bu maçta bunu herkese göstermemiz gerekiyor” dedi.