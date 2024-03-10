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        Mardin'de TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:51 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:55
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        Mardin'de TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır karayolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki 47 M 2128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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