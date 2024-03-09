Mardin'de tır ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.

Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

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