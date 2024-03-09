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        Mardin'de tır ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:36
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        Mardin'de tır ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, Mardin Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde 47 M 2128 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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