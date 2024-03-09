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        Mardin'de binanın havalandırma boşluğunda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi 

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:25
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        Mardin'de binanın havalandırma boşluğunda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi 
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki bir binanın havalandırma boşluğunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında dumandan etkilenen Cemil A. (78) ve Candan G. (30), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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