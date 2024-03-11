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        Bakan Işıkhan, Mardin'de

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:10
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını Mardin'de açacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Bakan Işıkhan'ı Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Erin ve partililer karşıladı. Işıkhan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak organize sanayi bölgesinde iş adamları ile bir araya gelerek buradaki fabrikaları ziyaret edecek. Işıkhan, programı kapsamında da bir otelde partililerle iftar yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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