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        Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlunun ardından kızı da tedavi gördüğü hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşmeleri sonucu anne ile oğlunun hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kızı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:08
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        Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlunun ardından kızı da tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşmeleri sonucu anne ile oğlunun hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kızı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Atatürk Mahallesi'nde 6 Mart'ta bir binanın 4. katından düşen anne S.A. ile oğlu H.R.A'nın (5) öldüğü, kızı E.A'nın ağır yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Olayda ağır yaralanan E.A. tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Mart'ta anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderilmiş, ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

        Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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