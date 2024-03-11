Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Annesi ve kardeşiyle balkondan düşen Solin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, annesi ve kardeşiyle birlikte oturdukları binanın 6'ncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli Solin Aktürk (7), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesi ve kardeşiyle balkondan düşen Solin, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, annesi ve kardeşiyle birlikte oturdukları binanın 6’ncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli Solin Aktürk (7), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda talihsiz çocuğun annesi Semire Aktürk (33) ve kardeşi Havvas Roni (5) hayatını kaybetmişti.

        Olay, 6 Mart'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre Anne Semire Aktürk, görme engelli kızı Solin'in balkondan sarktığını fark etti. Aktürk, kızının düşmemesi için koşup müdahale etmek istedi. Bu sırada Aktürk, kucağındaki oğlu Havvas Roni ve kurtarmaya çalıştığı kızı Solin ile birlikte balkondan düştü. Anne Semire ile Havvas Roni, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Tozan Mahallesi’ne götürülerek defnedildi. Ağır yaralanan Solin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen Solin, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Solin’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Bahar Öztan entübe edildi
        Bahar Öztan entübe edildi
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız
        Bahar yağmurları devam edecek
        Bahar yağmurları devam edecek
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programı"nda konuştu:
        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programı"nda konuştu:
        Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı
        Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı
        Bakan Işıkhan, Mardin'de
        Bakan Işıkhan, Mardin'de
        Mardin'de inşaatta çökme; 2 yaralı
        Mardin'de inşaatta çökme; 2 yaralı
        Oğlu ile balkondan düşerek ölen anne için çalıştığı hastanede anma
        Oğlu ile balkondan düşerek ölen anne için çalıştığı hastanede anma
        Yolcu otobüsünün evin bahçesine girdiği kaza kamerada
        Yolcu otobüsünün evin bahçesine girdiği kaza kamerada