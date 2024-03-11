Bakan Işıkhan, Mardin'de (2)

İLKİFTARINI MEMLEKETİNDE YAPTI

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere memleketi Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığının düzenlediği ‘Vefa Buluşması’ programına katılarak, partililerle iftar yaptı. Programa AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, milletvekilleri Muhammed Adak ile Faruk Kılıç, İl Başkanı Vahap Alma, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmasında, ramazan ayının insanları yakınlaştırdığını belirterek, “Bu güzel atmosferde; ramazanın ilk iftar programında, memleketimde, ramazan ayının bereketi ve paylaşmanın önemiyle, siz değerli hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bizleri burada buluşturan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mardin, 7 dilin ve 7 dinin başkenti. Bugün farklı dinlerden temsilcilerimiz de burada, aramızdalar. Kendilerine ayrıca hoş geldiniz diyorum. Ramazan ayı, kendimizi maneviyata adamak, dayanışma içinde olmak ve toplumumuzun bir parçası olarak sorumluluklarımızı hatırlamak için bizlere bir fırsat sunar. Farklılıklarımız bizi zenginleştirir ve bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Birlikte aynı sofrayı paylaşmak, birbirimizin inançlarını, değerlerini anlamak ve saygı göstermek, toplumumuzda barış ve uyumun temelini oluşturur” dedi.

‘BİZİ KATEGORİZE ETMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEMEMİZ GEREKİYOR’

Bakan Işıkhan, küçüklüğünde farklı inanışa sahip arkadaşlarıyla Mardin’de oyunlar oynadığını belirterek, “Bir eldeki beş parmağın beşinin de farklı olduğunu biliyoruz. Ancak bir parmak olmazsa, diğer parmakların işlevsizleştiğini ve elin sakat kaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla; bizi kategorize etmeye çalışanlara, bizi ayrıştırarak bundan siyasi güç devşirmeye kalkanlara, asla fırsat vermememiz gerekiyor. Burada; hepimiz birçok farklı görüşleri, değerleri, inançları temsil ediyoruz. Burada sadece iftar yapmak için değil, aynı zamanda birlikte yaşama irademizi ve hoşgörümüzü göstermek için bulunuyoruz. Burada Mardin’de binlerce yıldır şimdi ve bizden önceki kıymetli büyüklerimizin yaptığı gibi bir arada yaşamanın ve kardeşliğin eşsiz güzelliğini yaşıyoruz. Hatırlıyorum çocukluğumda Süryani, Kürt, Hristiyan arkadaşlarımla Mardin’in daracık sokaklarında ne güzel oyunlar oynardık. Bugün bile bu kardeşlerimle görüşüyorum. Allah bu birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın inşallah. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha büyük bir etki yaratabiliriz. Mardin’in gücü ve başarısı da bu temellere dayanıyor” diye konuştu.

‘BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Bakan Işıkhan, birlik ve kardeşliğe ihtiyacın olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği bir vizyonumuz var: ‘Türkiye Yüzyılı.’ Bugün, uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir irade var. Ancak ‘Türkiye Yüzyılı’, sadece teknolojik ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma duygusuyla inşa edilecek bir gelecektir. Bu yüzden; ‘Türkiye Yüzyılı’ için, az önce bahsettiğim gibi; birliğimize ve kardeşliğimize ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, tıpkı Mardin gibi, tıpkı sizler gibi, bu beraberliği temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği bir söz var: ‘Biz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.’ İşte biz, hep birlikte Türkiye olmayı, hep birlikte Mardin olmayı vaad ediyoruz. Biliyorsunuz yerel seçimlere 20 günden daha az bir süre kaldı. Hiç kimsenin diline, dinine, inancına, rengine bakmadan, herkesin oyuna ve herkese hizmet etmeye talibiz. Sizlerin ve aziz milletimizin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum.”