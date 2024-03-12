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        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkla Mardin'de ziyaretçi sayısı arttı

        BİNLERCE yıllık tarihi ile kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:33
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        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkla Mardin'de ziyaretçi sayısı arttı
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        BİNLERCE yıllık tarihi ile kültür ve cazibe merkezine dönüşen Mardin’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Geçen yıl 2 milyon 150 bin olan turist sayısının bu yıl 3 milyonu aşması beklenirken, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, kent turizmini 12 aya yayma hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, “2023’te 650 bine yakın bir konaklamamız oldu. Günübirlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ne girişlerinden alıyoruz. Bizim asıl hedefimiz 1 milyon konaklama, 2024’ün sonunda bu rakamı çok rahat bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.

        Tarihi, kültürü ve inanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle ziyaretçileri cezbeden Mardin, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kentin caddeleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ve eski Mezopotamya'nın önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanlar, en fazla ziyaret edilen merkezlerin başında geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle turistler, tarihi kenti gezerek güneşli havanın keyfini çıkarırken, en çok ziyaret edilen Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ne girişlerinden alınan istatistiki verilere göre geçen yıl 2 milyon 150 bin olan turist sayısının bu yıl 3 milyonu aşması bekleniyor.

        ‘TURİZMİ 12 AYA YAYMAYI BAŞARDIK’

        Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin turizmini 12 aya yayma hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Medeniyetler şehri Mardin’in kültürü, yapısı ve inancıyla özellikli bir il olduğunu ve bu yüzden yoğun talebin geldiğini kaydeden Gürgör, yakın illerin yanı sıra metropol kentlerden 4 mevsim gelen misafirlerin Mardin’in güzelliğini zevkli bir şekilde yaşadığını ifade ederek, “2023 yılında 650 bine yakın bir konaklamamız oldu. Günübirlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ne girişlerinden alıyoruz. Bir buçuk milyona yakın giriş-çıkışlarımız var. Bizim asıl hedefimiz 1 milyon konaklama, 2024 yılının sonunda bu rakamı çok rahat bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.

        GELENLER MARDİN’E HAYRAN KALDI

        Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice türkü ve şarkı okuyan sokak müzisyenleri, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bunlardan Farıs Gerici, tarihi kente gelen turistlerin çok ilgisini çektiklerini ve bazen de istek parça aldıklarını söyledi. İstanbul’da yaşayan ve ilk defa Doğu-Güneydoğu illerine geldiğini belirten Gül İlgin, Mardin’e hayran kaldığını ifade ederek, herkesin mutlaka gelip görmesi gerektiğini söyledi.

        Diyarbakır’dan gelen ve ilk kez Mardin’e geldiğini belirten Serdar Günay da “Harika, çok beğendim. Diyarbakır’dan geldim. Biraz Diyarbakır’ın dokusuna benziyor ama daha farklı. Mesela Diyarbakır daha fazla bazalt taşı ile yapılmış, burası biraz daha farklı” dedi. Bir grup arkadaşıyla İstanbul’dan Mardin’i gezmeye gelen Taha Balta da, “Mardin o kadar güzel ki, duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorum. Dara Antik Kent’e gittik. Belki de sonradan Mardin’e geleceğim sebeplerden bir tanesi olacak” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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