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        Mardin Valisi Akkoyun, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 22:48
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        Mardin Valisi Akkoyun, Suriye sınırında görev yapan askerlerle iftar yaptı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Kızıltepe ilçesinin Akdoğan Mahallesi'nde 12. Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Akkoyun, sınırda görev yapan askerlerle görüştü, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Akkoyun, askerlere hitaben şunları kaydetti:

        "Çok önemli, değerli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Bu önemli görevde bulunan tüm Mehmetçiğimize kazasız, belasız vazifeler diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızda. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

        Vali Akkoyun, ezanın okunmasıyla askerlerle birlikte iftar yaptı.

        İftar programına, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da katıldı.

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