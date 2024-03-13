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        Kızıltepe'de ramazan ayı etkinlikleri başladı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:49 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:52
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        Kızıltepe'de ramazan ayı etkinlikleri başladı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

        Halı Caddesi'nde teravih namazı sonrası düzenlenen etkinliklerde Grup Tillo sahne aldı.

        Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat, Karagöz ve çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.

        Kızıltepe Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenlerden oluşan koro da etkinlikte sahne aldı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, ramazan ayında birlikteliğin önemine değinerek, etkinliklerin hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Programda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek mesajları verildi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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