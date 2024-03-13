Kızıltepe'de ramazan ayı etkinlikleri başladı

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, ramazan ayında birlikteliğin önemine değinerek, etkinliklerin hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat, Karagöz ve çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler başladı.

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