Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, sağlıklı yaşamın her insanın temel hakkı olduğuna değinerek, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

        İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun özverisiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yavuz, Türkiye'nin tıp alanında yaşanan gelişmeler konusunda dünyanın hiçbir zaman gerisinde kalmadığını kaydetti.

        Doktorların ve sağlık çalışanlarının kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Yavuz, birçok komşu ülke ve Avrupalı hastaların kendilerini Türk hekimlerine güvenerek emanet ettiklerini aktardı.

        Yavuz, "Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Ayvalıkgücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Kızıltepe'de ramazan ayı etkinlikleri başladı
        Kızıltepe'de ramazan ayı etkinlikleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumd...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumd...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitingin...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitingin...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Mardin mitinginde konuş...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin Mardin mitinginde konuş...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitingin...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitingin...