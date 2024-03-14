Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, sağlıklı yaşamın her insanın temel hakkı olduğuna değinerek, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun özverisiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yavuz, Türkiye'nin tıp alanında yaşanan gelişmeler konusunda dünyanın hiçbir zaman gerisinde kalmadığını kaydetti.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Yavuz, birçok komşu ülke ve Avrupalı hastaların kendilerini Türk hekimlerine güvenerek emanet ettiklerini aktardı.

Yavuz, "Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.