        Mardin Haberleri

        Mardin'de gölette ölü bulunan 2 çocuğun cenazesi defnedildi

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra gölette ölü bulunan 2 erkek çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:29
        
        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra gölette ölü bulunan 2 erkek çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kırsal Meşeli Mahallesi'nde kaybolduktan sonra cansız bedenleri gölette bulunan 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Meşeli Mahallesi'ne getirilen çocukların cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

        Kırsal Meşeli Mahallesi'nde dün Esen ve Erat'tan saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

        Bölgede yürütülen çalışma sırasında aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlanmış, soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edilmişti.

        Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları tarafından gölette yürütülen çalışmada, çocukların cesetleri bulunmuştu.

