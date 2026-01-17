Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:28
        Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

