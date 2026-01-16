Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Mardin'de kayıp 2 çocuk gölette ölü bulundu

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 2 erkek çocuğun gölette cesetleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mardin'de kayıp 2 çocuk gölette ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 2 erkek çocuğun gölette cesetleri bulundu.


        Kırsal Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'den saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Bölgede yürütülen çalışma sırasında, aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlandı.

        Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi.

        Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları tarafından gölette çocukların cesetleri bulundu.


        Cesetler, sağlık ekiplerince otopsi için hastaneye götürüldü.

        Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de endişeli bekleyiş: İki çocuktan haber alınamıyor
        Mardin'de endişeli bekleyiş: İki çocuktan haber alınamıyor
        Mardin'de kayıp 2 çocuk aranıyor
        Mardin'de kayıp 2 çocuk aranıyor
        Mardin'de jandarma karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
        Mardin'de jandarma karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
        Mardin'de İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı
        Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı