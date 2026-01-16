Mardin'de jandarma karnelerini alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Mardin'in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, karnesini alan öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.
Mardin’in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, karnesini alan öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alıçlı İlkokulu’nda jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, trafik güvenliği ve kişisel güvenlik konularında bilgi verdi.
Jandarma ekipleri daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak karne heyecanlarına ortak oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.