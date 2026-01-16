Mardin'de İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir grup, Kudüs ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.



Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde buluştu.



Türkiye ve Filistin bayrakları açan grup İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.



Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İslami İlimler Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi Filistinli Huzeyfe Elhatib, İsrail'in Gazze ve Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara tepkisini dile getirdi.



Elhatib, "Gazze'ye yönelik savaşın ardından onurlu insanların çoğunun vardığı sonuç şudur, şerrin ve zulmün başı bu işgalci devlettir. Düşmanlar, Gazze ve Filistin'deki halkımıza, hatta dünyadaki tüm özgür insanlara karşı kör." dedi.



Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

