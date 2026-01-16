Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Mardin'de 45 ekip ve 90 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de 45 ekip ve 90 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        45 ekip ve 90 personelin katıldığı denetimler kapsamında 151 okul çevresi, 54 umuma açık yer, 19 metruk bina ile 28 park ve bahçe kontrol edildi.

        Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 618 kişi sorgulandı, 174 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Paylaşımda, "Çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı
        Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı
        Zeytinli Mahallesi sıfır atık köyü olma yolunda ilerliyor
        Zeytinli Mahallesi sıfır atık köyü olma yolunda ilerliyor
        Şeyma 'plastik' sanılan gözlük camı kırılıp gözüne batınca sağ gözünü kaybe...
        Şeyma 'plastik' sanılan gözlük camı kırılıp gözüne batınca sağ gözünü kaybe...
        Mardin'de iş yerlerine silahlı saldırı
        Mardin'de iş yerlerine silahlı saldırı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        Mardin'de kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü