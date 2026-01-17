Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 23:43
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JG 3455 plakalı hafif ticari araç devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan Rojbin K. (29), Dilara K. (20), Ardıl K. (15), Yıldız K. (50) ve Besim K. (58) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

