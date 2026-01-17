Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ömerli-Midyat kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JG 3455 plakalı hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Rojbin K. (29), Dilara K. (20), Ardıl K. (15), Yıldız K. (50) ve Besim K. (58) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

