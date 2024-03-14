Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 47 ACK 238 plakalı cip ile plakası öğrenilemeyen Uğur K. (32) idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Ayçanur Şeyma K. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Uğur K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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