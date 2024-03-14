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        Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:05
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        Mardin'de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 47 ACK 238 plakalı cip ile plakası öğrenilemeyen Uğur K. (32) idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Ayçanur Şeyma K. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Uğur K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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