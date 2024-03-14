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        Mardin Spor'da hedef Play Off

        MARDİN 1969 Spor, 17 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediye Spor maçının hazırlıklarına devam ederken, takımda hedef; galip gelerek Play-Off iddiasını sürdürmek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:10
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        Mardin Spor'da hedef Play Off
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        MARDİN 1969 Spor, 17 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Ayvalıkgücü Belediye Spor maçının hazırlıklarına devam ederken, takımda hedef; galip gelerek Play-Off iddiasını sürdürmek.

        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda yapılan antrenmanla Ayvalıkgücü Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan kırmızı lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

        Mardin 1969 Spor hazırlıklarını 16 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla tamamlayacak. Kırmızı lacivertliler kendi tesislerinde kampa girecek.

        Mardin temsilcisi ligde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 28 puan 9. sırada bulunuyor. Kırmızı lacivertliler 21 maçta rakip filelere 26 gol gönderirken, kendi kalesinde de 23 gol gördü. Mardin 1969 Spor'un rakibi Ayvalıkgücü Belediye Spor ise oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Ayvalık temsilcisi 27 kere rakip fileleri havalandırırken kendi kalesinde de 17 gol gördü. Ayvalıkgücü Belediye Spor 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Ligin 9. haftasında 5 Ekim’de Ayvalık’ta oynanan müsabakadan Mardin temsilcisi 1-0 yenik ayrılmıştı. Mardin 1969 Spor bu maçtan galibiyetle ayrılarak play off umutlarını sürdürmek istiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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