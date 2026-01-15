Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de umreye gönderilecek 47 çifti belirlemek için kura çekildi

        Mardin'de umreye gönderilecek evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çifti belirlemek için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de umreye gönderilecek 47 çifti belirlemek için kura çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de umreye gönderilecek evlilikte 25 yılını tamamlayan 47 çifti belirlemek için kura çekildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen "Umre Ziyareti Projesi" kapsamında umreye gönderilecek 47 çifti belirlemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura töreni düzenledi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında 47 çiftin umreye gönderileceğini söyledi.

        Ailenin önemine dikkati çeken Savaş, şunları kaydetti:

        "Aile yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil birlikte emek vermek ve güçlenmektir. Toplumun en sağlam temeli olan aile kurumunun korunması ve desteklenmesi bizler için yalnızca bir görev değil aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bu anlayışla hayata geçirilen projemiz, evlilikte uzun yılları geride bırakmış sevgi emek ve sadakat ile aile birliğini ayakta tutmuş çiftlerimize sunulan anlamlı bir vefa örneğidir. Bu proje ile uzun soluklu birlikteliklerin kıymetini görünür kılmayı ve aile olmanın toplumsal yerini pekiştirmeyi amaçlıyoruz."

        Savaş, toplam 2 bin 455 başvurunun yapıldığını, bunlardan 40'ının başvurularının eksiklikler nedeniyle kabul edilmediğini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından komisyon huzurunda umreye gidecek 47 çifti belirlemek için kura çekildi.

        Umre ziyareti 22-30 Mart'ta gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Mardin'de baba-oğul 1 gün arayla hayatını kaybetti
        Mardin'de baba-oğul 1 gün arayla hayatını kaybetti
        'Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis; açık cezaevine teslim oldu
        'Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis; açık cezaevine teslim oldu
        Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü
        Mardin'de baba ile oğlu, 1 gün arayla beyin kanamasından öldü
        Mazıdağı'nda kar yağışının üzerinden 15 gün geçti, kaldırımlar hala temizle...
        Mazıdağı'nda kar yağışının üzerinden 15 gün geçti, kaldırımlar hala temizle...
        Mardin'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Mardin'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı