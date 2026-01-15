Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71) Rabia Ö. (25) Ferhan Ö. (31) Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







