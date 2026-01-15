Habertürk
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71) Rabia Ö. (25) Ferhan Ö. (31) Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

