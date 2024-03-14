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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:22 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:22
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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada, Mehmet Y, Uğur K. ve Şeyma K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uğur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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