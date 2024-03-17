Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve yankesicilik suçlarına ilişkin başlatılan çalışmada, tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ele geçirilen 2 bisiklet ve 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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