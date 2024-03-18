Mardin'de AK Parti adayının seçim minibüsüne taşlı saldırı

MARDİN'de, AK Parti Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede’nin seçim minibüsüne taşla saldırıldı. Aracın tavan bölümündeki camların kırılmasıyla sürücü Murat Tulga yüzünden yaralandı.

Olay, AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Nurhan Batur ve beraberindekilerin seçim çalışmaları kapsamında gittikleri kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışmalarını yürüten kadın kollarından oluşan heyeti taşıyan ve AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin ile Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede’nin seçim afişlerinin üzerinde olduğu minibüse, park halinde ve sürücüsü içerideyken kimliği belirsiz kişiler taşla saldırdı. Aracın tavan bölümündeki camların kırılmasıyla minibüs sürücüsü Murat Tulga, yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tulga, tedavisi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı öğrenen Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, seçim çalışmalarına ara verip, hastaneye giderek sürücü Tulga'yı ziyaret etti.

HUZUR VE BARIŞ TEMENNİSİ

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Mehmet Tatlıdede, şunları söyledi:

"Kadın kolları heyetimiz Dara Mahallesi’nde seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada bazı kişiler tarafından saldırı gerçekleşmiş. Olayda sürücü kardeşimiz yüzünden yara almış, hastanede gerekli işlemler yapılarak tedavi altına alınmıştır. Jandarma ekipleri, gerekli inceleme çalışmalarını yaparak saldırganları tespit edecek inşallah. Biz mahalle, sokak ve bölge ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tip saldırılar bizi çalışmalarımızdan hiçbir şekilde yıldıramaz ve akamete uğratamaz. Seçim çalışmalarımızı daha güçlü ve kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Olay sırasında bölgede bulunan kadın kolları heyetimize ve sürücümüze geçmiş olsun, diyoruz. Bu seçim sürecinin huzur ve barış içinde bitmesini temenni ediyoruz" dedi.

Murat Tulga, tedavisinin ardından Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.