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        Midyat'ta ramazan ayı etkinliği

        Midyat Belediyesi tarafından "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:43
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        Midyat'ta ramazan ayı etkinliği
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        Midyat Belediyesi tarafından "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinliği düzenlendi.

        Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Grup Tillo sahne aldı. Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat ve Karagöz ile çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayında birlikteliğin önemine değinerek, etkinliklerin ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Programa, Şahin'in eşi Tülin Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ve vatandaşlar katıldı.

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