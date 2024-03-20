Midyat'ta ramazan ayı etkinliği
Midyat Belediyesi tarafından "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinliği düzenlendi.
Midyat Belediyesi tarafından "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinliği düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Grup Tillo sahne aldı. Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat ve Karagöz ile çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayında birlikteliğin önemine değinerek, etkinliklerin ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.
Programa, Şahin'in eşi Tülin Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.