Midyat'ta ramazan ayı etkinliği

Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Grup Tillo sahne aldı. Etkinliğe katılan çocuklar palyaço, Hacivat ve Karagöz ile çizgi film karakterleri ile eğlenceli zaman geçirdi.

Midyat Belediyesi tarafından "Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel" etkinliği düzenlendi.

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