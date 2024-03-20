AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret ediyor.

Milletvekili Kılıç, seçim çalışmalarında tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Laf değil, hizmet üreten bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu konudaki en ideal anlayış AK Parti belediyeciliği hizmet anlayışında yer almaktadır. Bu düşünceyle bizler vatandaşlarımızdan oy talep ediyoruz ve bu anlamda ilçe belediye başkanlığı sayılarımızı da arttıracağımızı düşünüyorum. İnşallah seçim çalışmalarımızı kalan bu kısa süre içerisinde daha da hızlandırarak hedeflerimize tüm teşkilatlarımızla birlikte ulaşmayı amaçlıyoruz."