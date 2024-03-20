Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
İpekyolu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında, dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, evde hasar oluştu.
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