Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı

        MARDİN'deotomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otomobil takla attı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'deotomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı-Derik kara yolunda meydana geldi. Ozan Y. (21) idaresindeki 33 AAF 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Fikriye Y. (57), Sultan Y. (23) ve Gülistan Y. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...

        Benzer Haberler

        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Mardin'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        MARSU ekipleri gece boyunca sağanak mesaisini sürdürdü
        MARSU ekipleri gece boyunca sağanak mesaisini sürdürdü
        Midyat'ta badem ağaçları çiçek açtı
        Midyat'ta badem ağaçları çiçek açtı
        "Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor
        "Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor