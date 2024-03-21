Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasının 4'üncü duruşması da ertelendi

        MARDİN'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasının 4'üncü duruşması da ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı haziran ayına erteledi.

        Olay, 19 Ocak 2023’te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında ‘kasten adam öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan’a da ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma’ suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

        DURUŞMA HAZİRANA ERTELENDİ 

        Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 13 Haziran Perşembe gününe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        Biden'dan bir gaf daha
        Biden'dan bir gaf daha
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam...
        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam...
        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasını...
        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasını...
        Bakan Koca: Şehir hastanelerimizde, tüm ülkedeki sağlık hizmetinin 4'te 1'i...
        Bakan Koca: Şehir hastanelerimizde, tüm ülkedeki sağlık hizmetinin 4'te 1'i...
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması:
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması:
        Midyat Belediye Başkanı Şahin, belediye çalışanları ile iftar yaptı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin, belediye çalışanları ile iftar yaptı
        Mardin'de "Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri Projesi Temel Atma Töreni"...
        Mardin'de "Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri Projesi Temel Atma Töreni"...