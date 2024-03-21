Mardin'de cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasının 4'üncü duruşması da ertelendi

MARDİN'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı haziran ayına erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023’te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında ‘kasten adam öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan’a da ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma’ suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.