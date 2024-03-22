Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
İ.A. (26) yönetimindeki 34 GJ 2322 plakalı otomobil, Midyat-İdil kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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