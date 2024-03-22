Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki birliklerde denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da bulundu.