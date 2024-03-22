Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki birliklerde denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.