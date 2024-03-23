Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç Mardin kent merkezinde durdurularak arandı.

Aramada, 1 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan bir şüphelinin ikametinde ve iş yerindeki aramada da, 2,42 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.