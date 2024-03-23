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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:03
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç Mardin kent merkezinde durdurularak arandı.

        Aramada, 1 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan bir şüphelinin ikametinde ve iş yerindeki aramada da, 2,42 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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