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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Midyat'ta incelemelerde bulundu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:04
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Midyat'ta incelemelerde bulundu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Mardin'in Midyat ilçesinde Giyimciler ve Kuyumcular Çarşısı Cephe Yenileme ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında tamamlanan çarşı ve meydanı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Telkari Müzesi, Midyat Millet Bahçesi Millet Kütüphanesi, Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve restorasyonu tamamlanan Binbaşı Hacı Abdurrahman Efendi Konağı'nda incelemelerde bulunan Ersoy, çalışmalar hakkında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den bilgi aldı.

        Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ni de gezen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Turizmde 2018 itibarıyla bir paradigma değişimine gittiklerini, turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak istediklerini kaydeden Ersoy, bu bağlamda birçok yeniliği de turizm sektörünün içine kattıklarını söyledi.

        Dünyada en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke olduklarını, bunu ürün çeşitliliğiyle desteklediklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

        "Bunu belgelendirmeyle destekledik. Artık aşamalı bir şekilde bütün konaklama tesisleri Bakanlığımızdan belgeli hale geldiler. Sürdürülebilirlik sertifikasyon programında Avrupa'da öncü durumdayız. Geriden gelmemize rağmen. Dünyada en iyi sertifikasyon programına sahibiz. Bütün bu turizmin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra da rakamlara yansımaya başladı. 2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan 3'üncü ülke olmak istiyoruz. Bu sebeple 81 vilayetimizde artık turizmi canlandırmamız gerekiyor."

        Bakan Ersoy, Mardin ve Midyat'ın sahip oldukları turizm potansiyeli, arkeolojik değerleri, kültürel zenginlikleri, farklı medeniyetleri ve inançları bir arada yaşatabilen özellikleriyle tüm dünyadan ayrışan ve örnek olan bir şehir olduğuna dikkati çekti.

        Dünyada farklılıklar sebebiyle bir araya gelmenin savaş sebebi olmaya başladığını anlatan Ersoy, "Böyle bir dönemde Midyat'ımız bütün farklılıklarıyla beraber barış ve huzur içerisinde yaşayan bir ilçedir. Bu nedenle biz, Türkiye ve dünya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Midyat'ımız gastronomisiyle, arkeolojik değerleriyle, kültürel zenginlikleriyle farklı inançların beraber yaşadığı çok önemli bir turizm lobisi ve destinasyonudur." ifadesini kullandı.

        Turizm sektörünü birinci sıraya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Ersoy, esnaf ve turizmdeki tüm paydaşların çok daha fazla pay alarak, ekonomik olarak da turizmden faydalanmasını sağlamak istediklerini belirtti.

        Yatırımlara devam edeceklerini bildiren Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Amacımız, Mardin'imizin, Midyat'ımızın uzun yıllar sonra tekrar elde ettiği, huzur ve barış ortamını korumak. Onun için en önemli kaynağımız, turizm. Turizm ile birlikte yatırım ve istihdam geliyor. Mardin bizim için her anlamda önemli, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız kütüphane yatırımları var. Mardin'de kütüphane olmayan ilçe kalmadı. Son bir dokunuşumuz daha var, o da Mardin İl Kütüphanesi, 8 bin 500 metrekarelik bir alanda çok büyük bir kütüphanenin ihalesini mayıs ayında yapıyoruz. Mardin'e ilk gelişim değil, daha çok geleceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de ilçede özellikle turizm alanında çok büyük mesafeler katettiklerini aktararak, ilçenin simgesi haline gelen telkari sanatının tescillendiğini anımsattı.

        Esnafın telkari işlemeciliğinden çok büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Şahin, "Allah'a şükür, sayenizde dünyada ve Türkiye'de ilk Telkari Müzesi'ni de kurduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Tarihi sokaklarda ve cephe yenileme çalışmalarıyla Midyat'ta büyük çalışmalar yaptık. İlçemizin turizmine çok büyük katkı sağlayacak yer altı şehrindeki çalışma büyük bir hızla devam etmekte. Midyat, inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir ilçe, bölgenin parlayan yıldızı. En büyük kaynağımız turizm." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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