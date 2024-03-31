Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, oyunu kullandı

DÜNYANIN en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Derik ilçesine bağlı Kırsal Alibey Mahallesi’nde oyunu kullandı.

2 metre 51 santimetre boyuyla dünyanın en uzun adamı olan Sultan Kösen, Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu Derik’in kırsal Alibey Mahallesi’nin Kurudere mezrasındaki ilkokulda kullandı. Mahallenin Dede mezrasında yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Kösen, oy vermeye babası Abdulkadir ve kardeşi Şeyhmus ile geldi. 390 seçmenin bulunduğu 1010 numaralı sandığa oyunu atan Kösen, “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Kösen, oyunu kullandıktan sonra diğre seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.