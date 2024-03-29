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        Mardin'de İçmesuyu Projesi çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:03
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        Mardin'de İçmesuyu Projesi çalışmaları sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor.

        Cumhuriyet Mahallesinde devam eden Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ve ilgili görevlilerden bilgi aldı.

        Artuklu'da 112 bin 500 nüfusun günlük insani kullanım su ihtiyacını karşılayacak 15 bin metreküp ve 7 bin 500 metreküp su depolarında projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 30'u geçtiğini bildiren Akkoyun, çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

        Akkoyun, "Bu proje tamamlandığı zaman Mardin'imizde günlük insani kullanım su ihtiyacı anlamında ciddi bir sorun çözülmüş, ciddi bir ihtiyaç karşılanmış olacak. Bu vesileyle yeni su projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam maliyeti yaklaşık 26 milyon avro, yani yaklaşık 950 milyon lira olan projemiz inşallah yakın bir zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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