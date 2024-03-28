Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol A.Ş. maçı hazırlıklarına başladı

Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol A.Ş. maçı hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.