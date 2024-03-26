Mardin'de derede erkek cesedi bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Mezopotamya Mahallesi'nde bir kişinin derede hareketsiz halde olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, deredeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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