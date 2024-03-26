Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de derede erkek cesedi bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de derede erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Mezopotamya Mahallesi'nde bir kişinin derede hareketsiz halde olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, deredeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Mardin'de kaçak silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de kaçak silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü
        Mardin'de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü
        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü
        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü
        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor...
        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor...
        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu
        Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu