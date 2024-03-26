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        Mardin'de kaçak silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:50
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        Mardin'de kaçak silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'de kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adreste yapılan aramada, 13 şüpheli yakalandı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 26 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 47 şarjör, 2 bin 147 fişek, G-3 piyade tüfeği dipçiği, çelik yelek, 2 dedektör, 17 cep telefonu, 18 SIM kartı ve hafıza kartı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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